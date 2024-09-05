Вспышка птичьего гриппа добралась до крупнейшего производителя молока в США

Вспышка, начавшаяся в марте, к настоящему времени охватила 14 штатов и 197 стад. Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии, возглавляемый секретарем Карен Росс, заявил, что распространение вируса в штате было «ожидаемым», учитывая более ранние случаи обнаружения вируса в других регионах. Предполагается, что инфекция распространилась через перемещение скота и загрязненное оборудование, несмотря на существующие федеральные требования к тестированию.

Нынешний штамм продемонстрировал беспрецедентную способность заражать млекопитающих, включая «молочных» коров.

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