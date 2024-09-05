Вспышка птичьего гриппа добралась до крупнейшего производителя молока в США

Опубликовано 05 сентября 2024, 20:451 мин.
Вспышка птичьего гриппа добралась до крупнейшего производителя молока в СШАВызывая обеспокоенность
Вспышка птичьего гриппа H5N1 достигла молочных ферм в Калифорнии, что знаменует собой значительное обострение кризиса, поразившего сельское хозяйство США, пишут СМИ. Федеральные и государственные органы здравоохранения подтвердили, что вирус заразил три молочных стада в крупнейшем в стране штате по производству молока, где содержится около 1,7 миллиона коров для производства молока.
Вспышка, начавшаяся в марте, к настоящему времени охватила 14 штатов и 197 стад. Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии, возглавляемый секретарем Карен Росс, заявил, что распространение вируса в штате было «ожидаемым», учитывая более ранние случаи обнаружения вируса в других регионах. Предполагается, что инфекция распространилась через перемещение скота и загрязненное оборудование, несмотря на существующие федеральные требования к тестированию.
Нынешний штамм продемонстрировал беспрецедентную способность заражать млекопитающих, включая «молочных» коров.
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