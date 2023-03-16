Фитнес и здоровье
09:24, 16 марта 2023
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Вы наверняка совершаете эти 5 ошибок, если вам больше 50 лет. Всё это вредит организму

Откажитесь от этих привычек

С возрастом, по словам представителей клиники Майо, мышцы становятся менее гибкими, сильными и выносливыми. Это может плохо сказаться на вашей координации и поддержании равновесия. Кровеносные сосуды со временем становятся жёсткими, что создаёт большую нагрузку на сердце. А ещё больше ухудшают здоровье определённые привычки.

Вы наверняка совершаете эти 5 ошибок, если вам больше 50 лет. Всё это вредит организму

Фото: Study Finds

После 50 лет поддерживать тело здоровым становится ещё сложнее. И вот какие ошибки влияют на организм в этом возрасте особенно сильно.

  1. Употреблять слишком много алкоголя. Эрик Касабури, основатель и генеральный директор Serotonin Centers, напомнил, что алкоголь в любом случае вредит здоровью и может привести к неприятным последствиям для пожилых. Национальный институт старения отмечает, что спиртное может усугубить существующие проблемы со здоровьем и может быть опасным при взаимодействии с некоторыми лекарствами. Ещё на пожилых влияет на алкоголь сильнее, и для этого им не нужно пить много.

  2. Отказываться от силовых тренировок. Самый важный вид деятельности для снижения риска смерти и для поддержания здоровья в целом - это наращивание мышечной массы и силовые тренировки. Ну или хотя бы нужно поддерживать уже имеющуюся мышечную массу. Силовые упражнения помогут избежать падений и переломов бёдер.

Вы наверняка совершаете эти 5 ошибок, если вам больше 50 лет. Всё это вредит организму

Eat This, Not That

  1. Получать недостаточно клетчатки. У пожилых возрастает вероятность запоров. Их могут вызвать такие продукты, как сладости, жирное мясо, молочные продукты. Содержится много клетчатки в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах.

  2. Есть слишком много продуктов, приводящих к воспалению. Согласно результатам научных исследований, это может ускорить старение мозга и привести к развитию старческого слабоумия. В ходе другого исследования выяснилось, что у людей, которые придерживались противовоспалительной диеты, был ниже риск появления деменции.

  3. Не выходить из дома и ни с кем не общаться. Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что социальная изоляция и ощущение одиночества - это основные риски для здоровья населения. И они могут повысить вероятность развития старческого слабоумия и других серьёзных проблем со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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