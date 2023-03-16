Вы наверняка совершаете эти 5 ошибок, если вам больше 50 лет. Всё это вредит организму

Употреблять слишком много алкоголя. Эрик Касабури, основатель и генеральный директор Serotonin Centers, напомнил, что алкоголь в любом случае вредит здоровью и может привести к неприятным последствиям для пожилых. Национальный институт старения отмечает, что спиртное может усугубить существующие проблемы со здоровьем и может быть опасным при взаимодействии с некоторыми лекарствами. Ещё на пожилых влияет на алкоголь сильнее, и для этого им не нужно пить много.