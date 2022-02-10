"Вы об этом узнаете": россиянам перечислили симптомы тромбоза

Однако, по словам врача, диагностика тромбоза может быть сложной. Все дело в том, что подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей. Поэтому стоит обращаться к специалисту.

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