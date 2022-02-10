"Вы об этом узнаете": россиянам перечислили симптомы тромбоза

"Вы об этом узнаете": россиянам перечислили симптомы тромбозаКоторые обнаружить достаточно просто
Чупин обращает внимание на то, что тромб “не может не заявить о себе”, и если вы заметили у себя похожие симптомы, то стоит вызвать скорую помощь, а не ждать, пока нарушится ваша двигательная функция.
Среди симптомов он описал боль, онемение, похолодание в конечностях, побеление кожи.
Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу
Однако, по словам врача, диагностика тромбоза может быть сложной. Все дело в том, что подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей. Поэтому стоит обращаться к специалисту.
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