Вы получили всю энергию от мамы, или почему митохондриальная ДНК отца исчезает

Опубликованное 4 октября в журнале Science Advances, исследование показывает вредные последствия отцовской митохондриальной ДНК для здоровья, если она не удаляется на ранних стадиях развития.

Используя круглых червей (C. elegans) в качестве модели, исследователи обнаружили, что задержки в процессе удаления отцовских митохондрий (PME) приводили к снижению производства АТФ — важного для клеточной энергии — что в итоге вызывало когнитивные нарушения, изменения в поведении и проблемы с репродукцией у взрослых червей.

Это открытие не только углубляет наше понимание митохондриальных заболеваний, которые затрагивают примерно одного из 5 000 человек, но и показывает, что добавление витамина K2 до родов может стать профилактической мерой для семей с историей таких заболеваний.

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