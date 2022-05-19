Вы постоянно хотите есть, поэтому не можете похудеть? Ученые нашли выход!

Разработанная учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего экспериментальная методика снижения веса предназначена для людей, которые испытывают сильные внутренние сигналы голода и с трудом сопротивляются пище.

Ученые использовали теорию поведенческой восприимчивости в качестве основы для нового подхода к снижению веса. Команда назвала свое вмешательство "Регулирование сигналов", и в нем используется психообразование для обучения испытуемых ситуациям, мыслям, настроению и окружению, которые приводят к перееданию, и обучение на опыте для развития психологических навыков преодоления трудностей, чтобы снизить чувствительность к пищевым сигналам и уменьшить тягу к еде.

Для этого пациентам предлагалось отслеживать чувство голода до и после еды, или, например, как меняется уровень голода в зависимости от настроения. В рамках программы испытуемым также предлагались продукты, вызывающие сильную тягу к еде, когда они уже были сыты, например, в качестве метода воздействия на пищевые сигналы, а также использование навыков преодоления тяги к еде и отслеживание эффекта.

“Наши результаты свидетельствуют о том, что механизмы аппетита, на которые направлено действие программы "Регулирование сигналов", могут быть особенно важны для снижения веса у людей, которым трудно сопротивляться еде, и могут быть использованы в персонализированной медицине”, - говорят авторы работы.

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