Вы считаете себя мечтателем? Тогда у вас могут быть психические проблемы!

Большинство взрослых мечтают много раз в течение дня, что обычно полезно и продуктивно, пишет психолог. Недавно исследователи доказали, что дневные мечты могут повысить творческий потенциал, уменьшить депрессию, помочь нам справиться со скукой, болью и эмоциональным дискомфортом, помочь организовать наши мысли, подготовиться к будущему и упорядочить нашу память.

Однако, когда дневные мечты мешают вашей реальной жизни, когда вы предпочитаете быть вовлеченным в мир своих дневных грез, а не в реальный мир, тогда они, вероятно, стали дезадаптивными.

Исследования показывают, что дезадаптивная или проблематичная дневная мечтательность может быть связана с психическими расстройствами, включая обсессивно-компульсивное расстройство и бессонницу, при этом люди, страдающие от разлуки, могут использовать дневные мечты об идеализированных отношениях, чтобы справиться с тревогой, которая мешает удовлетворительному взаимодействию в реальной жизни, а у людей с "грандиозными наклонностями" фантазии о власти и доминировании могут исполнить желания, которые не могут быть удовлетворены в жизни, заявляет эксперт.

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