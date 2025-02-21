Вы спите так, как едите: стали известны продукты, которые вредят отдыху

Исследование показало, что употребление в пищу большего количества белка и клетчатки приводит к более продолжительному и качественному сну. Напротив, потребление большого количества жиров, особенно некоторых видов, связано с более коротким сном и большим количеством ночных пробуждений. Углеводы способствовали улучшению продолжительности сна, в то время как высокое соотношение натрия и калия (слишком много соленой пищи и мало фруктов/овощей) было связано с ухудшением сна, пишут учёные.

Различные жиры оказывали разное воздействие: мононенасыщенные жиры (содержащиеся в оливковом масле и авокадо) затрудняли засыпание и приводили к более частым ночным пробуждениям, а полиненасыщенные жиры (содержащиеся в рыбе и орехах) сокращали продолжительность сна, но помогали быстрее заснуть.

Хотя исследование выявило связь между питанием и сном, оно не доказывает причинно-следственную связь, нужны новые исследования.