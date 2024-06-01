Выделены эффективные антитела против вируса гриппа типа «В»

Одно из этих антител, FluB-400, продемонстрировало свою эффективность в лабораторных культурах респираторных клеток человека и обеспечило защиту в животных моделях. Примечательно, что FluB-400 оказалось эффективным при интраназальном введении, что может быть более эффективным и не вызывающим побочных эффектов методом, поскольку вирус задерживается в носовой слизи.

Ученые намекнули на дальнейшую разработку FluB-400 как для профилактики, так и для лечения гриппа B и направляет усилия на создание универсальной вакцины против гриппа. Они подчеркивают перспективность этих мощных молекул в решении «таких актуальных медицинских проблем».

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