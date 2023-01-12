Вылечить аллергию на арахис помогает... арахис

В течение нескольких лет предполагалось, что варка арахиса может снизить его аллергенность. Первое исследование 2017 года показало, что медленное введение вареного арахиса в рацион людей с аллергией очень успешно вызывает толерантность к арахису. Поэтому было запланировано более масштабное исследование, в котором приняли участие 70 детей с аллергией на арахис в возрасте от 6 до 18 лет.

В конце 52-недельного испытания 80% участников успешно справились с “задачей безопасного употребления” почти 12 жареных арахисов в день.

Однако около 60% испытуемых сообщили, что в ходе исследования у них возникли те или иные неблагоприятные аллергические реакции. К счастью, подавляющее большинство этих последствий были классифицированы как легкие, потребовавшие лишь незначительного антигистаминного или кортикостероидного лечения.

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