Выпущены первые умные часы для отслеживания здоровья артерий

Сообщается, что новые часы разрабатывались в течение двух лет в сотрудничестве с глобальной технологической компанией Cardie X. По словам представителей Mobvoi, TicWatch GTH Pro за 99 долларов позволяют неинвазивно мониторить состояние артерий. По сути, это измерение силы вашего пульса. Таким образом, данные дают представление о здоровье вашего сердца.

Хотя часы не измеряют артериальное давление, платформа основана на схожей технологии. GTH Pro имеет два оптических датчика сердечного ритма — один измеряет на запястье, а другой расположен сбоку на часах. К боковому датчику надо прикладывать палец, чтобы снимать ежедневные показания.

Трекер также будет давать персональные рекомендации на основе показателей пользователя. Например, если устройство обнаружит, что количество физической нагрузки снизилось, оно порекомендует вернуться к упражнениям.