Выпущены помогающие хорошо спать наушники

В Philips N708 есть механизм, который постепенно отключает звук по мере того, как пользователь погружается в глубокий сон. Хотя в наушниках нет поддержки активного шумоподавления, они производят «умный белый шум». Он помогает сгладить всплески внешнего шума, которые могут нарушить сон.

Наушники имеют тонкий корпус, что позволяет удобно носить их всю ночь. Philips N7808 способны работать до 10 часов без подзарядки. Их стартовая цена составляет 1181 юань (около 12,6 тысячи рублей).