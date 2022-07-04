Вышла Pro-версия фитнес-трекера Xiaomi Band 7. Чем она отличается от обычной

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Вышла Pro-версия фитнес-трекера Xiaomi Band 7. Чем она отличается от обычнойПочти часы стоимостью менее 4000 рублей
Как и было обещано, сегодня Xiaomi представила Xiaomi Mi Band 7 Pro. И это уже, скорее, умные часы, а не просто фитнес-трекер.
Напомним, внешне стандартный Xiaomi Mi Band 7 не особо отличался от предыдущих поколений трекера. По характеристикам у него было так: 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 192 x 490 пикселей и пиковой яркостью 500 нит, вес 13,5 грамма, 120 спортивных режимов, мониторинг кислорода в крови в течение всего дня, трекер сердечного ритма и трекер сна, функция мониторинга стресса и менструаций, батарея на 180 мАч.
В новом же Xiaomi Mi Band 7 Pro первым бросается в глаза увеличенный и изменивший форму экран. Благодаря этому браслет теперь больше напоминает умные часы. У трекера есть разноцветные сменные ремешки, GPS, NFC, Always-On Display, 12 дней жизни от батареи.
Стоимость Xiaomi Mi Band 7 Pro составляет 379 юаней (чуть больше 3000 рублей).