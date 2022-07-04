Вышла Pro-версия фитнес-трекера Xiaomi Band 7. Чем она отличается от обычной

Напомним, внешне стандартный Xiaomi Mi Band 7 не особо отличался от предыдущих поколений трекера. По характеристикам у него было так: 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 192 x 490 пикселей и пиковой яркостью 500 нит, вес 13,5 грамма, 120 спортивных режимов, мониторинг кислорода в крови в течение всего дня, трекер сердечного ритма и трекер сна, функция мониторинга стресса и менструаций, батарея на 180 мАч.

В новом же Xiaomi Mi Band 7 Pro первым бросается в глаза увеличенный и изменивший форму экран. Благодаря этому браслет теперь больше напоминает умные часы. У трекера есть разноцветные сменные ремешки, GPS, NFC, Always-On Display, 12 дней жизни от батареи.