Вышли умные очки для плавания с дисплеем и прочными стеклами Smart Swim 2

Вышли умные очки для плавания с дисплеем и прочными стеклами Smart Swim 2Теперь точнее, крепче и удобнее
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Очки отображают на встроенном дисплее важные показатели в реальном времени: пульс, темп, расстояние, количество гребков и сожжённые калории. Всё это помогает пловцам следить за результатами, не отвлекаясь от тренировки.
Устройство работает до 14 часов без подзарядки, а 10 минут на зарядке дадут до 2 часов использования. Данные можно синхронизировать с приложениями вроде Strava, а также с часами Apple и Garmin.
Через приложение Form можно настраивать очки, анализировать тренировки и даже загружать готовые планы занятий. Есть функция, превращающая бумажный план тренировки в пошаговые указания на дисплее очков. А для плавания в открытой воде доступен цифровой компас.
Базовая версия стоит $279, а версия Pro с Gorilla Glass — $329. Подписка на расширенные функции, включая тренировочные планы и компас, обойдётся в $15 в месяц или $99 в год.