Вышли умные очки для плавания с дисплеем и прочными стеклами Smart Swim 2

Очки отображают на встроенном дисплее важные показатели в реальном времени: пульс, темп, расстояние, количество гребков и сожжённые калории. Всё это помогает пловцам следить за результатами, не отвлекаясь от тренировки.

Устройство работает до 14 часов без подзарядки, а 10 минут на зарядке дадут до 2 часов использования. Данные можно синхронизировать с приложениями вроде Strava, а также с часами Apple и Garmin.