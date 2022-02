Высокие уровни кальция и холестерина в организме могут вызвать инфаркт и инсульт

По словам учёных из Юго-Западного университета штата Техас, пациенты с высоким уровнем таких показателей, как Lp(a) (липопротеин (a), то есть «плохой» холестерин) и CAC (кальций в коронарных артериях) подвержены 22-процентному риску инфаркта или инсульта в течение следующих 10 лет. Результаты данного исследования были опубликованы в издании Journal of the American College of Cardiology.

Группа экспертов в ходе проведения исследования обнаружила, что при повышенном уровне Lp(a) и CAC вероятность инсульта и инфаркта составляла 22 процента в последующие 10 лет, а при наличии только одного из показателей - 10-15 процентов.