Высокие уровни кальция и холестерина в организме могут вызвать инфаркт и инсульт

Высокие уровни кальция и холестерина в организме могут вызвать инфаркт и инсультОб этом сообщает Medical Xpress
По словам учёных из Юго-Западного университета штата Техас, пациенты с высоким уровнем таких показателей, как Lp(a) (липопротеин (a), то есть «плохой» холестерин) и CAC (кальций в коронарных артериях) подвержены 22-процентному риску инфаркта или инсульта в течение следующих 10 лет. Результаты данного исследования были опубликованы в издании Journal of the American College of Cardiology.
Группа экспертов в ходе проведения исследования обнаружила, что при повышенном уровне Lp(a) и CAC вероятность инсульта и инфаркта составляла 22 процента в последующие 10 лет, а при наличии только одного из показателей - 10-15 процентов.
Также эксперты выделили три тенденции, связанные с вероятностью инсульта и инфаркта. Если у человека высокий Lp(a) и высокий CAC, то он больше остальных подвержен риску возникновения этих нарушений; если Lp(a) высокий, а CAC - отсутствует, то риск инфаркта или инсульта низок; если Lp(a) низкий, CAC высокий, то риск выше среднего.
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