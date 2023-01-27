Выяснены опасные заболевания, к которым приводят грипп и другие вирусные инфекции

Идея о том, что вирусные инфекции могут играть определенную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, не является особенно новой. Однако, " мы поняли, что в течение многих лет ученые один за другим искали связь между отдельным нейродегенеративным заболеванием и конкретным вирусом", - сказал старший автор исследования Майкл Наллс.

В первой части исследования было изучено 300 000 медицинских карт, в которых особое внимание уделялось новым диагнозам болезни Альцгеймера, ALS, генерализованной деменции, рассеянного склероза, болезни Паркинсона или сосудистой деменции. При каждом новом диагнозе нейродегенеративного заболевания исследователи обращали внимание на то, были ли у пациента какие-либо данные о предшествующей вирусной инфекции.

Выявив 45 потенциальных связей между вирусными инфекциями и заболеваниями мозга, исследователи проверили эти связи в другой базе данных, включающей 100 000 медицинских записей. Здесь они остановились на 22 конкретных ассоциациях.

"Наибольший эффект ассоциация имела между заражением вирусным энцефалитом и болезнью Альцгеймера", - пишут исследователи. "Грипп с пневмонией были значительно связаны с пятью из шести изученных нейродегенеративных заболеваний. Некоторые из этих воздействий были связаны с повышенным риском нейродегенерации в течение 15 лет после заражения".

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