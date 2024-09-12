Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 сентября 2024, 19:30
1 мин.

Выявлен новый, редкий тип рака легких

У более молодых некурящих пациентов
Исследователи из онкологического центра MSK выявили новый редкий подтип мелкоклеточного рака легких (МРЛ), который преимущественно поражает молодых людей, никогда не куривших. В исследовании, опубликованном в журнале Cancer Discovery, команда проанализировала более 600 случаев МРЛ и выявила новый подтип, получивший название «атипичная мелкоклеточная карцинома легкого», всего у 3% пациентов.
Выявлен новый, редкий тип рака легких
© Ferra

В отличие от традиционной МРЛ, которая характеризуется деактивацией защищающих от рака генов RB1 и TP53, у пациентов с этим подтипом копии этих генов не повреждены. Вместо этого раковые клетки демонстрируют хромосомное «расщепление», которое приводит к агрессивным генным мутациям.

Исследование показало, что стандартная химиотерапия менее эффективна для этого подтипа, а альтернативные методы лечения, направленные на внехромосомную циркулярную ДНК — побочный продукт хромотрипсиса, — могут оказаться более перспективными.

Эта форма рака, как правило, возникает у более молодых пациентов: средний возраст постановки диагноза составляет 53 года по сравнению с 70 годами для типичных случаев рака легких.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.