Выявлен новый, редкий тип рака легких

В отличие от традиционной МРЛ, которая характеризуется деактивацией защищающих от рака генов RB1 и TP53, у пациентов с этим подтипом копии этих генов не повреждены. Вместо этого раковые клетки демонстрируют хромосомное «расщепление», которое приводит к агрессивным генным мутациям.

Исследование показало, что стандартная химиотерапия менее эффективна для этого подтипа, а альтернативные методы лечения, направленные на внехромосомную циркулярную ДНК — побочный продукт хромотрипсиса, — могут оказаться более перспективными.

Эта форма рака, как правило, возникает у более молодых пациентов: средний возраст постановки диагноза составляет 53 года по сравнению с 70 годами для типичных случаев рака легких.

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