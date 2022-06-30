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Вызывающий диарею норовирус может передаваться через слюну

Ранее считалось, что вирус минует слюнные железы
Класс вирусов, вызывающих тяжелые диарейные заболевания может развиваться в слюнных железах мышей и распространяться через их слюну, обнаружили ученые из Национального института здоровья.
Вызывающий диарею норовирус может передаваться через слюну

Передача этих так называемых энтеровирусов через слюну предполагает, что кашель, разговор, чихание, совместное использование пищи и посуды и даже поцелуи могут стать причиной распространения вирусов. Новые результаты еще должны быть подтверждены в исследованиях на людях.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, могут привести к улучшению способов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, вызванных этими вирусами, что может спасти жизни людей. Потому что от этого недуга каждый год страдают миллиарды людей.

Ранее считалось, что энтеральные вирусы минуют слюнную железу и попадают в кишечник, выходя затем через кал.

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