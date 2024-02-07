Взламывая код ранней жизни: ученые раскрыли молекулярный план развития человека

Впервые исследователи составили карту более тысячи взаимодействий белок-белок, выявив сложную сеть, направляющую активацию эмбрионального генома, фундаментальный процесс формирования жизни. Примечательно, что исследование проливает свет на ранее не замечаемое семейство транскрипционных факторов «парный гомеобокс (PRDL)», активное только на этих ранних стадиях.

В исследовании также дана новая оценка роли гена TPRX2, который ранее считался неактивным. Исследование показало, что TPRX2 играет важную роль в качестве активатора транскрипции, управляя экспрессией генов на самых ранних стадиях развития эмбриона.

Анализируя, как эти белки связываются с геномом и влияют на модификацию хроматина (регулируя доступ к генам), исследование позволяет глубже понять эпигенетическую регуляцию, определяющую развитие человека.

Это исследование не только углубляет наше фундаментальное понимание биологии человека, но и открывает двери для будущих исследований нарушений развития и потенциальных достижений в области регенеративной медицины. «Чтобы получить полное представление об этих сложных процессах и их влиянии на жизнь человека, необходимо провести обширные исследования», — пишут ученые.

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