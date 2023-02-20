Фитнес и здоровье
11:41, 20 февраля 2023
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Wildberries запретил продажи большого количества БАДов

Теперь обязательно нужно подтверждение подлинности свидетельства о государственной регистрации

Маркетплейс Wildberries запретил продажи БАДов без подлинного свидетельства о государственной регистрации. Раньше продавцам было достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации.

Wildberries запретил продажи большого количества БАДов

Фото: Unsplash

В пресс-релизе компании сообщается, что с ноября 2022 года Wildberries не стал размещать более 65 000 предложений биологически активных добавок и витаминных комплексов. Их продавцы не предоставили актуальные документы, подтверждающие качество этой продукции.

Для проверки Wildberries интегрировался с реестром свидетельств о государственной регистрации БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии. Подлинность будет подтверждаться специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром.

Источник:Wildberries
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