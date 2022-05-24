Xiaomi Band 7 представлен официально. Что нового в недорогом фитнес-браслете?

Xiaomi выпустила фитнес-трекер в двух вариантах — Band 7 и Band 7 NFC. Умное носимое устройство оснащено 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192 x 490 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. Устройство имеет функцию отображения Always-On, а также динамические обои Mars. По дизайну смарт-браслет похож на Mi Band 6 и весит всего 13,5 грамма.

Band 7 получил 120 спортивных режимов. Что касается функций, связанных со здоровьем, смарт-браслет предлагает мониторинг кислорода в крови в течение всего дня и предупреждает владельца, если уровень падает ниже 90%. Помимо этого, устройство поставляется с трекером сердечного ритма и трекером сна, функцией мониторинга стресса и менструаций.

Xiaomi Band 7 оснащён батареей ёмкостью 180 мАч, способной работать до 15 часов без подзарядки. Стоимость варианта Xiaomi Band 7 с NFC составляет 299 юаней (около 2,5 тысячи рублей), а варианта без NFC — 249 юаней. Пока заказать браслет можно только в Китае.