Xiaomi изобрела дисплей-рулон для фитнес-браслета

Стоит отметить, что Xiaomi — не первый производитель, который экспериментировал с гибким дисплеем для носимых устройств. Ещё в 2020 году Nubia выпустила свои часы Nubia Watch с экраном, который можно согнуть так, что он обернёт переднюю часть вашего запястья.