Xiaomi изобрела дисплей-рулон для фитнес-браслета

Фитнес и здоровье
Сегодня в 12:30
1 мин.
Xiaomi изобрела дисплей-рулон для фитнес-браслетаТакое устройство может быть очень интересным
На рынке представлено множество однотипных фитнес-трекеров, и компаниям нужно как-то бороться за внимание пользователей. Xiaomi, судя по новому патенту, смотрит в сторону гибких дисплеев для таких устройств. Они позволят сделать площадь экрана трекера больше.
Xiaomi недавно получила одобрение для своего патента, который описывает фитнес-браслет с гибким дисплеем-рулоном. Вот так он мог бы выглядеть (буква «А» указывает на секцию, где будет установлен гибкий дисплей):
Стоит отметить, что Xiaomi — не первый производитель, который экспериментировал с гибким дисплеем для носимых устройств. Ещё в 2020 году Nubia выпустила свои часы Nubia Watch с экраном, который можно согнуть так, что он обернёт переднюю часть вашего запястья.
Источник: Gizmochina