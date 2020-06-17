Фитнес и здоровье
Сегодня 16:05
Xiaomi может выпустить улучшенную и удешевлённую версии нового фитнес-браслета
Pro и Lite
В коде приложения Mi Wear нашли любопытные строки. Они указывают на то, что Xiaomi может выпустить улучшенную и удешевлённую версии нового фитнес-браслета Mi Band 5.
Они будут называться Xiaomi Mi Band 5 Pro и Xiaomi Mi Band 5 Lite. Из дополнительных слов в названиях мы можем сделать вывод, что первый браслет будет обладать более мощными характеристиками, а второй — более слабыми.
Напомним, Xiaomi Mi Band 5 компания представила совсем недавно, на прошлой неделе. В продажу он должен поступить только с завтрашнего дня. Устройство получило увеличенный экран, поддержку 11 видов спортивной активности, трекер менструального цикла и удалённое управление камерой смартфона. Пока неясно, какие преимущества может получить предполагаемый Mi Band 5 Pro, и чем будет хуже Mi Band 5 Lite.