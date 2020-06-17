Xiaomi может выпустить улучшенную и удешевлённую версии нового фитнес-браслета

Они будут называться Xiaomi Mi Band 5 Pro и Xiaomi Mi Band 5 Lite. Из дополнительных слов в названиях мы можем сделать вывод, что первый браслет будет обладать более мощными характеристиками, а второй — более слабыми.

Напомним, Xiaomi Mi Band 5 компания представила совсем недавно, на прошлой неделе. В продажу он должен поступить только с завтрашнего дня. Устройство получило увеличенный экран, поддержку 11 видов спортивной активности, трекер менструального цикла и удалённое управление камерой смартфона. Пока неясно, какие преимущества может получить предполагаемый Mi Band 5 Pro, и чем будет хуже Mi Band 5 Lite.