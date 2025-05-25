Xiaomi обошла Apple на рынке носимых устройств в первом квартале этого года

Главную роль в успехе сыграла серия недорогих фитнес-браслетов Mi Band, которая остаётся популярной с момента запуска в 2014 году.

Apple оказалась на втором месте с 7,6 миллионами проданных Apple Watch и долей рынка 16%. Рост поставок составил всего 5%.

На третьем месте — Huawei с 7,1 миллиона устройств и 15% рынка.

Samsung показала лучший рост — на 74%, достигнув 4,9 миллиона поставок и 11% доли.

Garmin замыкает пятёрку с 1,8 миллиона устройств (4%).

Всего за квартал было отгружено 46,6 миллиона носимых устройств, что на 13% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованы оказались простые фитнес-браслеты и базовые часы.

Опрос показал, что для покупателей важнее всего — цена устройства, за ней следуют время работы от батареи и функции здоровья.