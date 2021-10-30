Xiaomi официально представила бюджетный умный браслет с большим экраном

Устройство оснащено 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем яркостью 450 нит. Экран защищён 2,5D стеклом. Браслет тут силиконовый, поэтому в трекере можно погружаться под воду на глубину до 50 метров.

Также у устройства есть акселерометр, гироскоп, оно может отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень насыщенности крови кислородом. Браслет способен мониторить более 110 типов тренировок.

Трекер работает от батареи ёмкостью 200 мАч. Одной зарядки должно хватать на 14 дней работы в обычном режиме и на 20 дней — в энергосберегающем режиме.

К сожалению, цена Redmi Smart Band Pro пока неизвестна.