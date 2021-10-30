Xiaomi официально представила бюджетный умный браслет с большим экраном

Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:36
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Xiaomi официально представила бюджетный умный браслет с большим экраномВыглядит как часы
Официально представлен Redmi Smart Band Pro. Фитнес-браслет получил большой прямоугольный дисплей, как у часов, функции для здоровья и до 14 дней работы на одном заряде.
Устройство оснащено 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем яркостью 450 нит. Экран защищён 2,5D стеклом. Браслет тут силиконовый, поэтому в трекере можно погружаться под воду на глубину до 50 метров.
Также у устройства есть акселерометр, гироскоп, оно может отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень насыщенности крови кислородом. Браслет способен мониторить более 110 типов тренировок.
Трекер работает от батареи ёмкостью 200 мАч. Одной зарядки должно хватать на 14 дней работы в обычном режиме и на 20 дней — в энергосберегающем режиме.
К сожалению, цена Redmi Smart Band Pro пока неизвестна.
Источник: GSMArena