Xiaomi Poco выпустит свои первые умные часы

Часы Poco заметили в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а это значит, что Xiaomi готовит их к выходу на российский рынок в том числе.

К сожалению, сертификация на сайте ЕЭК не даёт достаточно информации о будущих умных часах Poco. Ясно только, что устройство было зарегистрировано под номером модели M2131W1, и, похоже, будет производиться шанхайской фирмой 70mai Co. Ltd., которая является частью экосистемы Xiaomi.

Планы Poco по выпуску умных часов не должны вызывать удивления. В прошлогоднем интервью представитель бренда заявил, что намерен развиваться в направлении Интернета вещей.