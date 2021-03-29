Xiaomi показала новое поколение фитнес-браслета Mi Band 6

Новый фитнес-трекер оснащён AMOLED экраном диагональю 1,56 дюйма. Это больше, чем было у Mi Band 5. Для Mi Band 6 доступны более 130 тем для дисплея. Устройство распознаёт шесть спортивных активностей, в том числе бег, езду на велосипеде и др, а ещё поддерживает более 30 режимов упражнений. Браслет также может отслеживать насыщение крови кислородом (SpO2), вести суточный мониторинг артериального давления, качества сна.

От одного заряда Mi Band 6 должен работать до 14 дней.

Стоимость браслета составит 229 юаней (около 2,6 тысячи рублей). Выйдет и особая версия с модулем NFC для бесконтактной оплаты. Её стоимость будет равна 279 юаням (чуть больше 3 тысяч рублей).