Партнёрство будет сосредоточено на развитии в России платежей носимыми устройствами. Глава Xiaomi в России заявил, что Mi Smart Band 4 NFC «пришёлся очень кстати и помог сделать шаг в сторону безналичного будущего даже для владельцев смартфонов без поддержки NFC». «Я уверен, что новые носимые устройства с поддержкой бесконтактной оплаты, которые мы готовим к выпуску, полюбятся нашим покупателям не меньше, чем легендарный Mi Smart Band 4 NFC» — добавил он.

В Mastercard тоже подтвердили, что работают над тем, чтобы у россиян появилось ещё больше возможностей для платежей носимыми устройствами.