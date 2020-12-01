Xiaomi привезла в Россию лёгкие «умные» часы Mi Watch

Часы оснащены AMOLED экраном диагональю 1,39 дюйма. У них есть встроенные GPS и компас, датчик для измерения кислорода в крови. Mi Watch также могут отслеживать сон владельца. У часов есть 117 поддерживаемых режимов физической активности, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде.

Xiaomi делает акцент на тонкости и лёгкости часов. Как уже упоминалось, они весят всего 32 грамма. Для кастомизации у Mi Watch есть более ста интерфейсов и 6 ремешков.

Компания обещает защиту от воды на уровне 5 ATM. Это значит, что в идеальных лабораторных условиях часы могут пережить погружение на глубину до 50 метров.

Стоимость Mi Watch составляет 8990 рублей.