Xiaomi привезла в Россию новейший фитнес-браслет

Браслет оснащён увеличенным AMOLED-дисплеем диагональю 1,1 дюйма. Ремешки для трекера представлены в шести расцветках. Устройство обладает водонепроницаемостью, которая позволяет использовать его на глубине до 50 метров. Автономной работы фитнес-браслета хватает на 14 дней.

В Mi Smart Band 5 добавлены пять новых режимов упражнений (всего их 11). Браслет получил улучшенный пульсометр, трекинг сна, управление стрессом и отслеживание менструального цикла.

Ещё одна любопытная функция Mi Smart Band 5 — возможность осуществлять съёмку со смартфона с помощью браслета.

Стоимость устройства в России составляет 3290 рублей. Поступит в продажу в августе.