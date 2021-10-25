Xiaomi Redmi выпустит новый дешёвый фитнес-браслет

Фитнес и здоровье
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Xiaomi Redmi выпустит новый дешёвый фитнес-браслетВ Китае и за его пределами
Скоро, 28 октября, в Китае состоится крупная презентация Xiaomi. На ней представят смартфоны серии Redmi Note 11, часы Redmi Watch 2, а также, как выяснилось, новый дешёвый фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro.
Устройство получит прямоугольный корпус и силиконовый ремешок. Сообщается, что новый браслет будет прямым конкурентом Huawei Watch Fit и Samsung Galaxy Fit.
Новый браслет, скорее всего, станет доступным фитнес-трекером с GPS, подключением по Bluetooth, а также с отслеживанием сердечного ритма и различными спортивными режимами. Его представят в Китае, но есть большой шанс, что трекер в итоге выйдет и на других рынках.
Ранее стало известно, что часы Redmi Watch 2 будут стоить 399 юаней (около 4400 рублей).
Источник: GSMArena