Xiaomi Redmi выпустит новый дешёвый фитнес-браслет

Устройство получит прямоугольный корпус и силиконовый ремешок. Сообщается, что новый браслет будет прямым конкурентом Huawei Watch Fit и Samsung Galaxy Fit.

Новый браслет, скорее всего, станет доступным фитнес-трекером с GPS, подключением по Bluetooth, а также с отслеживанием сердечного ритма и различными спортивными режимами. Его представят в Китае, но есть большой шанс, что трекер в итоге выйдет и на других рынках.

Ранее стало известно, что часы Redmi Watch 2 будут стоить 399 юаней (около 4400 рублей).