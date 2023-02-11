Xiaomi уже запустила новый фитнес-браслет Band 8 в производство

13:19, 11 февраля 2023
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Xiaomi уже запустила новый фитнес-браслет Band 8 в производствоМожет выйти во втором квартале
Xiaomi представила фитнес-браслет Band 7 в мае прошлого года. Сначала он вышел в Китае, а в июне появился во всём мире. Как и следовало ожидать, преемник трекера уже в пути.
Фото: Xiaomi
По словам инсайдера Mukul Sharma, Xiaomi уже начала производство нового фитнес-браслета, скорее всего, модели Band 8. Судя по всей доступной информации, устройство будет выпущен где-то во втором квартале.
Хотя в настоящее время это не подтверждено, есть шанс, что Xiaomi Band 8 выйдет вместе с Xiaomi 13 Ultra.