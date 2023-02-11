Xiaomi уже запустила новый фитнес-браслет Band 8 в производство

По словам инсайдера Mukul Sharma, Xiaomi уже начала производство нового фитнес-браслета, скорее всего, модели Band 8. Судя по всей доступной информации, устройство будет выпущен где-то во втором квартале.

Хотя в настоящее время это не подтверждено, есть шанс, что Xiaomi Band 8 выйдет вместе с Xiaomi 13 Ultra.