Фитнес и здоровье
Сегодня 19:27
Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей
Нужно только ввести промокод
Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.
Промокод такой: «NFC618». Он даёт скидку в 500 рублей на Mi Smart Band 4 с NFC. Таким образом браслет можно купить за 3490 рублей вместо 3990.
Поддержка бесконтактной оплаты в Mi Smart Band 4 реализована совместно с Mastercard. То есть для держателей карт Visa функция пока не работает. Сейчас опцией могут пользоваться клиенты девяти банков, в их числе Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк и ПСБ. Компания пообещала расширять этот список.
Также Xiaomi рассказала, что новый фитнес-браслет Mi Band 5 не будет поддерживать NFC в России первое время после появления на рынке. Поэтому прибрести сейчас Mi Smart Band 4 вместо того, чтобы ждать новинку, — разумное решение.