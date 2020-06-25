Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей

Промокод такой: «NFC618». Он даёт скидку в 500 рублей на Mi Smart Band 4 с NFC. Таким образом браслет можно купить за 3490 рублей вместо 3990.

Поддержка бесконтактной оплаты в Mi Smart Band 4 реализована совместно с Mastercard. То есть для держателей карт Visa функция пока не работает. Сейчас опцией могут пользоваться клиенты девяти банков, в их числе Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк и ПСБ. Компания пообещала расширять этот список.

Также Xiaomi рассказала, что новый фитнес-браслет Mi Band 5 не будет поддерживать NFC в России первое время после появления на рынке. Поэтому прибрести сейчас Mi Smart Band 4 вместо того, чтобы ждать новинку, — разумное решение.