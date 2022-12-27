Xiaomi выпустила новые недорогие часы и фитнес-браслет Redmi

Redmi Watch 3 получил квадратный 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD и частотой обновления 60 Гц. Экран стал больше на 14,8% по сравнению с его предшественником. Устройство водонепроницаемо до 50 метров. У часов есть пульсометр, датчик SpO2, трекер сна и стресса, менструального цикла. Redmi Watch 3 питается от аккумулятора ёмкостью 289 мАч, который, как утверждается, обеспечивает 12 дней работы.

Что касается фитнес-браслета Redmi Band 2, то он оснащён большим 1,47-дюймовым дисплеем: он на 76% больше, чем у предыдущего поколения. Фитнес-браслет получил те же датчики отслеживания здоровья, что и у Redmi Watch 3. Redmi Band 2 оснащён батареей ёмкостью 210 мАч, обеспечивает 14 дней использования.

Стоимость Redmi Watch 3 составляет 499 юаней (5000 рублей по актуальному курсу), Redmi Band 2 — 159 юаней (1600 рублей).