Фитнес и здоровье
Сегодня в 12:40
Xiaomi выпустила умные часы для девушекАвтономность до 30 дней
Xiaomi решила привлечь женскую аудиторию выпуском умных часов IMILAB W11. Это модель с розовым ремешком и неплохими характеристиками.
Часы оснащены 1,09-дюймовым экраном разрешением 240 x 240 пикселей. В корпусе используется алюминий. Модель IMILAB W11 способна отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, менструальный цикл. Всего у часов есть поддержка 9 спортивных режимов.
Устройство защищено от воды по стандарту IP68. Самое же интересное в нём, что время его автономной работы в режиме ожидания достигает 30 дней.
Цены на часы пока неизвестны. IMILAB является шанхайским брендом из экосистемы Xiaomi. Компания в основном специализируются на устройствах интернете вещей, но также выпускает и умные часы.