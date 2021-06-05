Часы оснащены 1,09-дюймовым экраном разрешением 240 x 240 пикселей. В корпусе используется алюминий. Модель IMILAB W11 способна отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, менструальный цикл. Всего у часов есть поддержка 9 спортивных режимов.

Устройство защищено от воды по стандарту IP68. Самое же интересное в нём, что время его автономной работы в режиме ожидания достигает 30 дней.

Цены на часы пока неизвестны. IMILAB является шанхайским брендом из экосистемы Xiaomi. Компания в основном специализируются на устройствах интернете вещей, но также выпускает и умные часы.