Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая

О такой возможности «говорит» фото упаковки глобальной версии Xiaomi Mi Band 5, а точнее Mi Smart Band 5. В описании устройства не указана поддержка модуля NFC с возможностью бесконтактной оплаты, цифрового помощника Alexa и датчика SpO2 для контроля уровня кислорода в крови.

Есть шанс, что Xiaomi выпустит на международном рынке не одну версию новинки, а несколько. Ранее в сети писали о выходе двух вариантов: Xiaomi Mi Band 5 Pro и Xiaomi Mi Band 5 Lite. Будем надеяться, что они появятся за пределами Китая с перечисленными выше функциями.