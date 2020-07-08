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Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая
Остаётся надеяться, что будет Pro-версия
В конце июня Xiaomi начала продажи нового фитнес-браслета Mi Band 5 на родине. Запуск оказался хорошим — почти за три дня реализовали всю первую партию. Теперь пользователи со всего мира ждут глобальный релиз. Но, как оказалось, он может разочаровать фанатов. Появилась информация о том, что Xiaomi выпустит «урезанный» Mi Band 5 за пределами Китая.
О такой возможности «говорит» фото упаковки глобальной версии Xiaomi Mi Band 5, а точнее Mi Smart Band 5. В описании устройства не указана поддержка модуля NFC с возможностью бесконтактной оплаты, цифрового помощника Alexa и датчика SpO2 для контроля уровня кислорода в крови.
Есть шанс, что Xiaomi выпустит на международном рынке не одну версию новинки, а несколько. Ранее в сети писали о выходе двух вариантов: Xiaomi Mi Band 5 Pro и Xiaomi Mi Band 5 Lite. Будем надеяться, что они появятся за пределами Китая с перечисленными выше функциями.