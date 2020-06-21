Xiaomi за несколько дней распродала всю партию новых фитнес-браслетов

Официальный онлайн-магазин компании сообщил, что обе версии устройства — с NFC-модулем и без — вернутся в продажу 30 июня.

Напомним, NFC-модель Mi Band 5 оценена в $32, а версия без NFC — в $27. Глобальный запуск браслета ожидается в следующем месяце. На мировом рынке устройство будет называться Mi Smart Band 5.

Новинка получила увеличенный AMOLED-экран, может удалённо активировать затвор на смартфоне, отслеживать 11 различных активностей, а также частоту сердечных сокращений и менструальный цикл. Аккумулятор на 125 мАч позволяет устройству работать до двух недель без подзарядки.