Яблочный укус оказался эффективен при похудении

В ходе недавнего экспериментального исследования учёные выяснили, может ли яблочный уксус снизить вес, уровень глюкозы в крови и уровень липидов (холестерина и триглицеридов). Результаты показали, что так, это возможно. Однако для этого нужно не просто ежедневно употреблять этот продукт.

Команда учёных из Ливана провела двойное слепое рандомизированное клиническое исследование с участием молодых людей, страдающих ожирением и избыточным весом. Возраст людей составлял от 12 до 25 лет.

Участникам эксперимента нужно было употреблять 5, 10 или 15 мл яблочного уксуса, разведённого в 250 мл воды, каждое утро перед едой в течение 12 недель. При этом контрольная группа то же количество времени употребляла плацебо.