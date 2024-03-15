Яблочный укус оказался эффективен при похудении

Яблочный укус оказался эффективен при похуденииЕго рекомендуют употреблять ежедневно
В ходе недавнего экспериментального исследования учёные выяснили, может ли яблочный уксус снизить вес, уровень глюкозы в крови и уровень липидов (холестерина и триглицеридов). Результаты показали, что так, это возможно. Однако для этого нужно не просто ежедневно употреблять этот продукт.
Команда учёных из Ливана провела двойное слепое рандомизированное клиническое исследование с участием молодых людей, страдающих ожирением и избыточным весом. Возраст людей составлял от 12 до 25 лет.
Участникам эксперимента нужно было употреблять 5, 10 или 15 мл яблочного уксуса, разведённого в 250 мл воды, каждое утро перед едой в течение 12 недель. При этом контрольная группа то же количество времени употребляла плацебо.
Спустя три месяца оказалось, что употребление яблочного уксуса было связано со значительным снижением массы тела и индекса массы тела. В среднем люди, которые употребляли этот напиток, потеряли в весе 6−8 кг и снизили свой ИМТ на 2,7−3 пункта в зависимости от дозы. Также у них значительно уменьшилась окружность бёдер и талии.
Кроме того, авторы исследования сообщают о значительном снижении уровня глюкозы, триглицеридов и холестерина в крови в группах, которые употребляли яблочный уксус.
Исследования, проведённые на лабораторных животных, также продемонстрировали, что уксусная кислота в яблочном уксусе может влиять на экспрессию генов, участвующих в сжигании жиров для получения энергии.
Тем не менее яблочный уксус может и навредить здоровью. К примеру, он кислый, поэтому может разрушить зубную эмаль. Чтобы минимизировать этот риск, стоматологи рекомендуют после употребления кислых напитков прополоскать рот водопроводной водой, начать жевать жвачку без сахара, чтобы стимулировать выработку слюны. Также избегайте чистки зубов сразу же после употребления этих напитков, пейте их через соломинку.
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