Яблоки оказались эффективны при похудении

Всего в исследовании участвовали 124 человека. Среди них были добровольцы с «умеренно пониженным весом» и со средним уровнем ожирения. Одна часть из них должна была пить яблочный напиток в течение 12 недель, вторая - плацебо в течение четырёх недель.

Через восемь недель оказалось, что у людей, употребляющих напиток из яблок, количество висцерального жира значительно снизилось. Правда, подобные изменения наблюдались лишь у тех участников, у которых в начале эксперимента было много жира. Если же уровень висцерального жира находился в норме, то сильных изменений в плане количества жира не было.

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