Яблоки оказались эффективны при похудении

Яблоки оказались эффективны при похуденииИз них можно сделать полезный напиток
По словам автора, висцеральный жир в отличие от подкожного невозможно прощупать. Однако он опасен для организма. Чтобы от него избавиться, учёные рекомендуют употреблять особый напиток из яблок.
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Journal of Oleo Science, напиток на основе яблок действительно способен снизить уровень висцерального жира. Это объясняется наличием в яблоках пектина. Данное вещество представляет собой клетчатку, которая медленно расщепляется. Благодаря этому человек дольше ощущает себя сытым.
Всего в исследовании участвовали 124 человека. Среди них были добровольцы с «умеренно пониженным весом» и со средним уровнем ожирения. Одна часть из них должна была пить яблочный напиток в течение 12 недель, вторая - плацебо в течение четырёх недель.
Через восемь недель оказалось, что у людей, употребляющих напиток из яблок, количество висцерального жира значительно снизилось. Правда, подобные изменения наблюдались лишь у тех участников, у которых в начале эксперимента было много жира. Если же уровень висцерального жира находился в норме, то сильных изменений в плане количества жира не было.
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