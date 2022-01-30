Яблоки признали способом снизить уровень сахара в крови

Выяснилось, что уровень сахара натощак был значительно снижен у тех, кто употреблял яблоки. При этом результат не зависел от пола или возраста испытуемых. Кроме того, у таких участников уменьшился уровень «плохого» холестерина в организме.

Исследователи подчеркнули, что в целом у больных диабетом второго типа, которые ели яблоки, липидные показатели пришли в норму и уровень глюкозы натощак снизился.

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