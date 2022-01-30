Яблоки признали способом снизить уровень сахара в крови

Яблоки признали способом снизить уровень сахара в кровиОб этом пишет Daily Express
Согласно результатам исследования, опубликованным в Международном журнале фармацевтики и биологических наук, яблоки могут положительно повлиять на показатели сахара натощак и на число липидов у людей, страдающих диабетом второго типа. Участвовали в этом эксперименте 98 человек. Одна группа должна была в течение месяца есть ежедневно по одному яблоку, вторая же не включала этот фрукт в свой рацион.
Выяснилось, что уровень сахара натощак был значительно снижен у тех, кто употреблял яблоки. При этом результат не зависел от пола или возраста испытуемых. Кроме того, у таких участников уменьшился уровень «плохого» холестерина в организме.
Исследователи подчеркнули, что в целом у больных диабетом второго типа, которые ели яблоки, липидные показатели пришли в норму и уровень глюкозы натощак снизился.
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