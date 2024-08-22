Яд улитки нашел применение в лечении диабета

Исследователи обнаружили в яде улитки токсин, названный консоматином, который в точности имитирует человеческий гормон соматостатин. Это открытие может произвести революцию в разработке лекарств для регулирования уровня сахара и гормонов в крови.

Исследование показывает, что консоматин не только связывается с теми же белками, что и соматостатин, но и делает это с большей специфичностью и стабильностью. В отличие от человеческого гормона, который взаимодействует с множеством белков, консоматин нацелен только на один, что потенциально минимизирует побочные эффекты и повышает эффективность препарата.

Длительное пребывание консоматина в организме благодаря его уникальной аминокислотной структуре дает дополнительные преимущества для создания лекарств длительного действия. Исследователи также обнаружили, что яд конусной улитки содержит другие токсины с инсулиноподобными свойствами, что позволяет говорить о богатом источнике соединений для разработки новых методов лечения диабета.

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