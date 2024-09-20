Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 сентября 2024, 06:45
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Ягоды и красное вино снизили риск развития деменции

Показало исследование
Новое исследование, проведенное учеными, показало, что употребление богатых флавоноидами продуктов, таких как ягоды, чай, темный шоколад и красное вино, может снизить риск развития деменции.
Ягоды и красное вино снизили риск развития деменции
© Ferra

Проанализировав данные более 120 000 участников Биобанка Великобритании в возрасте от 40 до 70 лет, авторы исследования обнаружили, что употребление шести дополнительных порций богатых флавоноидами продуктов в день на 28% снижает риск развития деменции.

Флавоноиды, мощные антиоксиданты растительного происхождения, содержащиеся в различных продуктах питания, были особенно полезны для людей с депрессией или высоким кровяным давлением. Исследование подчеркивает потенциальное защитное действие на мозг таких соединений, как антоцианы и флавонолы, которые в изобилии содержатся в таких продуктах, как чай и ягоды.

Хотя полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь, они позволяют предположить, что диета, богатая флавоноидами, может быть простым, но эффективным способом способствовать здоровому старению мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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