Ягоды и красное вино снизили риск развития деменции

Проанализировав данные более 120 000 участников Биобанка Великобритании в возрасте от 40 до 70 лет, авторы исследования обнаружили, что употребление шести дополнительных порций богатых флавоноидами продуктов в день на 28% снижает риск развития деменции.

Флавоноиды, мощные антиоксиданты растительного происхождения, содержащиеся в различных продуктах питания, были особенно полезны для людей с депрессией или высоким кровяным давлением. Исследование подчеркивает потенциальное защитное действие на мозг таких соединений, как антоцианы и флавонолы, которые в изобилии содержатся в таких продуктах, как чай и ягоды.

Хотя полученные результаты не доказывают причинно-следственную связь, они позволяют предположить, что диета, богатая флавоноидами, может быть простым, но эффективным способом способствовать здоровому старению мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.