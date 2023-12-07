Японские ученые доказали полезность васаби для мозга

Ведущий исследователь Руи Ноучи был потрясен «значительным улучшением», которое наблюдалось у испытуемых в возрасте от 60 до 80 лет, принимавших на ночь по 100 миллиграммов настоящего экстракта васаби в течение трех месяцев. Исследование показало, что показатели эпизодической памяти подскочили на 18 %, а общее улучшение составило 14 % по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

«Волшебство» заключается в редком соединении под названием 6-MSITC, которое в изобилии содержится в японском васаби, но, к сожалению, отсутствует в большинстве приправ для суши-ресторанов, которые обычно являются «самозванцами». Если обычный васаби вам не подходит, то настоящий, только что натертый за столом, обещает улучшить память, сравнимую с капсулами, использованными в исследовании.

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