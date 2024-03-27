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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 11:17
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Ящерицы мужчине из Тайланда заменили виагру. Он их ест

Ветеринары предупреждают о рисках
59-летний таец по имени Соммай из города Чантабури стал интернет-сенсацией благодаря своему неординарному подходу к сексуальному здоровью — употреблению живых ящериц. Соммай считает, что ящерицы значительно улучшают его сексуальные возможности уже через три часа после употребления.

Семья Соммаи сначала оповестила СМИ, увидев, как он ест живую ящерицу. Позже он подтвердил журналистам, что научился этой практике у своих бабушки и дедушки, которые рассказывали о свойствах ящериц как афродизиаков. Соммай по-прежнему верит в их эффективность, утверждая, что после их употребления заметно повышается выносливость.

Соммай подчеркивает гигиеничность ящериц, поскольку они питаются мелкими насекомыми, особенно теми, которые водятся в сельской местности. Он даже продемонстрировал на камеру свой метод очистки, используя воду с содой перед тем, как проглотить ящериц целиком.

Однако ветеринары, с которыми консультировались репортеры, не советуют использовать эту практику. Они предупреждают о том, что увеличивается риск заражения простейшими — паразитическими организмами, которые могут разрушать пищеварительную систему, вызывая диарею и инфекции.

Несмотря на эти предупреждения, Соммай остается тверд в своих убеждениях, настаивая на том, что это его личное дело.

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