Ящерицы мужчине из Тайланда заменили виагру. Он их ест

Семья Соммаи сначала оповестила СМИ, увидев, как он ест живую ящерицу. Позже он подтвердил журналистам, что научился этой практике у своих бабушки и дедушки, которые рассказывали о свойствах ящериц как афродизиаков. Соммай по-прежнему верит в их эффективность, утверждая, что после их употребления заметно повышается выносливость.

Соммай подчеркивает гигиеничность ящериц, поскольку они питаются мелкими насекомыми, особенно теми, которые водятся в сельской местности. Он даже продемонстрировал на камеру свой метод очистки, используя воду с содой перед тем, как проглотить ящериц целиком.

Однако ветеринары, с которыми консультировались репортеры, не советуют использовать эту практику. Они предупреждают о том, что увеличивается риск заражения простейшими — паразитическими организмами, которые могут разрушать пищеварительную систему, вызывая диарею и инфекции.

Несмотря на эти предупреждения, Соммай остается тверд в своих убеждениях, настаивая на том, что это его личное дело.

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