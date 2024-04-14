Заболеваемость раком легких у некурящих растет. Виновник? Газ без цвета и запаха

Радон, побочный продукт распада радиоактивных материалов под землей, просачивается в дома через трещины в фундаменте. Он бесшумно накапливается, представляя собой значительный риск для здоровья.

Радон — одна из основных причин рака легких у некурящих людей. К счастью, смягчение последствий возможно. Установка системы очистки от радона может удалить газ, а герметизация трещин и улучшение вентиляции могут еще больше снизить риск.

Раннее обнаружение имеет решающее значение. Такие симптомы рака легких, как усталость, кашель и боль в груди, могут быть обманчивы. Авторы исследования настоятельно рекомендуют всем, кто испытывает постоянные симптомы, обратиться к врачу, независимо от возраста и стажа курения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.