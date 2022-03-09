Заболевания глаз будут лечить при помощи ультразвука

Для тестирования нового подхода эксперты провели эксперимент на слепой лабораторной крысе. Они воздействовали при помощи ультразвука на глаза животного, и в результате некоторые группы нейронов в глазу крысы «ожили», то есть активировались. Благодаря такому воздействию ультразвука в мозг также посылаются сигналы от клеток сетчатки глаза. Ещё эксперименты показали, что чем выше была частота ультразвука, тем сильнее активировались нейроны.

На данный момент учёные работают над созданием устройства для его тестирования на людях. Лицензировать такую систему ультразвуковой стимуляции и оказывать поддержку в проведении тестов на обезьянах и кроликах будет американская компания Nanoscope Technologies LLC. Если все испытания пройдут успешно, то подобная технология начнёт тестироваться на людях в течение трёх-пяти последующих лет.

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