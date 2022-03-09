Заболевания глаз будут лечить при помощи ультразвука

Заболевания глаз будут лечить при помощи ультразвукаОб этом сообщает Medical Xpress
Команда учёных под руководством Кифа Чжоу, профессора биомедицинской инженерии и офтальмологии, и Марка С. Хумаюна, профессора офтальмологии и биомедицинской инженерии в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), предложила новый метод лечения болезней глаз. В частности, дегенеративных заболеваний сетчатки, из-за которых многие люди теряют зрение.
Этот способ предполагает активацию нейронов сетчатки (то есть «цепей», связанных с мозгом) при помощи ультразвуковой технологии. Таким образом можно восстановить зрение.
Для тестирования нового подхода эксперты провели эксперимент на слепой лабораторной крысе. Они воздействовали при помощи ультразвука на глаза животного, и в результате некоторые группы нейронов в глазу крысы «ожили», то есть активировались. Благодаря такому воздействию ультразвука в мозг также посылаются сигналы от клеток сетчатки глаза. Ещё эксперименты показали, что чем выше была частота ультразвука, тем сильнее активировались нейроны.
На данный момент учёные работают над созданием устройства для его тестирования на людях. Лицензировать такую систему ультразвуковой стимуляции и оказывать поддержку в проведении тестов на обезьянах и кроликах будет американская компания Nanoscope Technologies LLC. Если все испытания пройдут успешно, то подобная технология начнёт тестироваться на людях в течение трёх-пяти последующих лет.
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