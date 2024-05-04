Забудьте об универсальном подходе: ученые призвали к подбору доз витамина D

Несмотря на обширные исследования в области витамина D, его дефицит остается одной из главных проблем здравоохранения. Последнее исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, проливает свет на сложности, связанные с достижением оптимального уровня витамина D для каждого человека.

В ходе исследования были проанализированы данные полумиллиона участников из Великобритании, что позволило точно определить индивидуальное воздействие ультрафиолета — ключевого фактора выработки витамина D.

Анализ позволил сделать два ключевых вывода. Во-первых, даже в стране с ограниченным количеством солнечного света, как Великобритания, воздействие ультрафиолета существенно влияет на уровень витамина D. Во-вторых, такие факторы, как возраст, пол, вес, уровень холестерина и употребление добавок, влияют на реакцию человека на УФ-излучение. Например, выработка витамина D под воздействием ультрафиолета снижается с возрастом и увеличением индекса массы тела.

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