Зачем к чашке кофе подают воду

Зачем к чашке кофе подают водуТак делают, например, при заказе эспрессо
Считается, что традиция подавать к кофе воду появилась в Турции. Так хозяин понимал, сыт его гость или голоден: в первом случае он брал кофе, а во втором - воду. Есть и другое объяснение, связанное с жарким климатом. Благодаря стакану воды можно хорошо освежиться после употребления кофе.
Воду к чашке кофе в различных кофейнях подают для того, чтобы человек мог без проблем очистить свои вкусовые рецепторы. Всего пара глотков воды перед употреблением кофе позволят вам лучше ощутить его вкус.
Кроме того, некоторые люди привыкли разбавлять кофе водой. Это даёт возможность смягчить воздействие этого напитка на желудок, запить послевкусие.
Наконец, для большинства людей сегодня стакан воды после употребления кофе - это часть рутины.
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