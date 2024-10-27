Зачем? Мы и сами не знаем: создан надувной туалет для походов AirPot

Хотя продукт находится на стадии прототипа, Пэн надеется вывести AirPot на рынок, предоставив туристам «практичное и экологичное решение».

Теперь можно взять с собой «удобства», надуть их посреди леса и воссоздать атмосферу цивилизации где угодно. Осталось создать надувные раковину и биде.