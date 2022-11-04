Зачем ученые модифицировали клетки крови. И при чем тут антибиотики

Зачем ученые модифицировали клетки крови. И при чем тут антибиотикиТакие мощные лекарства теперь не будут вредить всему организму
Новое исследование показало, что маскировка лекарств внутри красных кровяных телец может помочь направить мощные, но токсичные антибиотики точно на бактерии.
Несколько лет назад ученые разработали так называемые "сверхчеловеческие эритроциты" - по сути, они вытащили внутренности нормальных клеток крови и наполнили их лекарствами. Когда гибридные клетки крови вводятся обратно в организм, они теоретически должны быть способны безопасно переносить лекарственный груз, не подвергаясь атаке иммунной системы.
В новом исследовании команда решила оставшуюся проблему - как заставить гибридные клетки крови направиться к нужной цели? Они покрыли внешнюю сторону кровяных телец антителом, направленным против бактерий, что позволило точно доставить лекарственный груз.
Исследователи протестировали систему доставки лекарств с антибиотиком полимиксином B (PmB). В ходе испытаний команда загрузила в клетки крови PmB и направила их на устойчивые к лекарству кишечные палочки. Они обнаружили, что эффективность загрузки клеток составила около 90%, и они эффективно доставляли PmB к бактериям в достаточно высоких концентрациях, чтобы убить их. Это, по словам команды, показывает, что селективное нацеливание работает.
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