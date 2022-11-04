Зачем ученые модифицировали клетки крови. И при чем тут антибиотики

Несколько лет назад ученые разработали так называемые "сверхчеловеческие эритроциты" - по сути, они вытащили внутренности нормальных клеток крови и наполнили их лекарствами. Когда гибридные клетки крови вводятся обратно в организм, они теоретически должны быть способны безопасно переносить лекарственный груз, не подвергаясь атаке иммунной системы.

В новом исследовании команда решила оставшуюся проблему - как заставить гибридные клетки крови направиться к нужной цели? Они покрыли внешнюю сторону кровяных телец антителом, направленным против бактерий, что позволило точно доставить лекарственный груз.

Исследователи протестировали систему доставки лекарств с антибиотиком полимиксином B (PmB). В ходе испытаний команда загрузила в клетки крови PmB и направила их на устойчивые к лекарству кишечные палочки. Они обнаружили, что эффективность загрузки клеток составила около 90%, и они эффективно доставляли PmB к бактериям в достаточно высоких концентрациях, чтобы убить их. Это, по словам команды, показывает, что селективное нацеливание работает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.