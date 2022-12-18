Зачем во время полёта в салоне самолёта приглушают свет

При полёте на пассажирском самолёте свет в салоне всегда приглушён. И у этого явления есть две причины.

Первая заключается в том, что так люди просто экономят ресурсы. Во время перелёта ходить по салону у людей особо нет необходимости, поэтому свет толком и не нужен. К тому же на самолёте в принципе очень много разной электроники, которая тратит много электричества.